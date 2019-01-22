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Орловская гимнастка получила вызов на Первенство России

Отметим, что в рамках Кубка спортобщества «Русь» разыгрывались только две путевки на всероссийские состязания. Приняли во внимание тренеры сборной и выступление Киры Пеленициной на Первенстве ЦФО. Там орловчанка вошла в ТОП-15 лучших спортсменок турнира.

Первенство России по художественной гимнастике состоится с 28 января по 3 февраля в Казани.

Фото Олег Наумов