Новости версия для печати В научно-клиническом многопрофильном центре помощи матерям и детям имени Круглой - обновление Новая аппаратура появилась сразу в нескольких отделениях центра и в консультативной поликлинике. Открылась и новая игровая комната для детей, а также отремонтированы помещения.



Аппараты ИВЛ в отделении реанимации новорожденных Перинатального центра ждали два года - просили, писали и, наконец, были услышаны. Эдуард Третьяков, заведующий отделением реанимации новорожденных перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Мы получили шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, они имеют разные принципы работы, два аппарата из шести являются еще и высокочастотными. Аппараты предназначены для выхаживания самых маленьких наших пациентов». Аппараты ИВЛ - суперсовременные, последнего поколения, получены при поддержке местной власти за счет федеральных средств. Хорошее реанимационное место дает возможность малышу набрать вес и стать здоровым в будущем. Так сегодня в отделении реанимации самый маленький ребенок весом 900 грамм. Новую аппаратуру получило и отделение реанимации детской больницы. Оно и до этого по оснащению было передовым. Так, МРТ для тяжелобольных детей есть не во всех областях ЦФО. Теперь арсенал пополнился. Алексей Сухоруков, заведующий отделением анестезиологии и реанимации НКМЦ им. Круглой: «Мы получили три аппарата ИВЛ, преимущественно будем их использовать для паллиативных детей. И также аппарат для проведения экстренного гемодиализа для гемофильтрации, как взрослым, так и детям. Например, мы его уже использовали на базе перинатального центра, тем самым удалось спасти жизнь роженице». В консультативную поликлинику НКМЦ по федеральной программе поступил аппарат УЗИ и ЛОР-комбайн. Татьяна Тарасова, заведующая консультативно-диагностическим центром НКМЦ им. Круглой: «До недавнего времени у нас был лишь один ЛОР-комбайн на двух врачей - они работали в разные смены, а теперь мы можем обеспечить параллельно сразу два потока пациентов». Кроме того, из резервного фонда президента были выделены средства на оснащение сурдологической службы. Шумоизолирующая кабина и новая аппаратура позволят выполнять исследования слуха на базе НКМЦ с момента рождения. Яна Селютина, врач-сурдолог, оториноларинголог НКМЦ им. Круглой: «Чем раньше мы выявляем снижение слуха, тем быстрее мы реабилитируем ребенка и адаптируем его к жизни в обществе и в среде». Также за федеральные средства удалось обновить интерьеры поликлиники. Начала работу игровая комната для малышей. Холлы стали новыми и светлыми. Только стены пока голые. Татьяна Тарасова, заведующая консультативным диагностическим центром НКМЦ им. Круглой: «Мне хотелось бы обратиться к хорошо рисующим ребятам, выпускникам художественных школ, нашим художникам: если есть такая возможность, в дар принести картины, для того, чтобы украсить холлы консультативно диагностического центра, чтобы деткам было веселее, то мы были очень рады и благодарны».









Елена Литинская

22 января 2019 года







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