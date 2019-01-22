В научно-клиническом многопрофильном центре помощи матерям и детям имени Круглой - обновление

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вторник
22.01.2019
21:18:42
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В научно-клиническом многопрофильном центре помощи матерям и детям имени Круглой - обновлениеНовая аппаратура появилась сразу в нескольких отделениях центра и в консультативной поликлинике. Открылась и новая игровая комната для детей, а также отремонтированы помещения.
Аппараты ИВЛ в отделении реанимации новорожденных Перинатального центра ждали два года - просили, писали и, наконец, были услышаны.
Аппараты ИВЛ - суперсовременные, последнего поколения, получены при поддержке местной власти за счет федеральных средств.
Хорошее реанимационное место дает возможность малышу набрать вес и стать здоровым в будущем. Так сегодня в отделении реанимации самый маленький ребенок весом 900 грамм.
Новую аппаратуру получило и отделение реанимации детской больницы. Оно и до этого по оснащению было передовым. Так, МРТ для тяжелобольных детей есть не во всех областях ЦФО. Теперь арсенал пополнился.
В консультативную поликлинику НКМЦ по федеральной программе поступил аппарат УЗИ и ЛОР-комбайн.
Кроме того, из резервного фонда президента были выделены средства на оснащение сурдологической службы. Шумоизолирующая кабина и новая аппаратура позволят выполнять исследования слуха на базе НКМЦ с момента рождения.
Также за федеральные средства удалось обновить интерьеры поликлиники. Начала работу игровая комната для малышей. Холлы стали новыми и светлыми. Только стены пока голые.
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