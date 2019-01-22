Новости версия для печати Власти Орла утверждают концепцию обновлённого Детского парка Проект сейчас проходит госэкспертизу, последние коррективы накануне внёс глава региона. Андрей Клычков встретился с проектировщиками в самом парке, чтобы оценить, как будет выглядеть новая концепция. Как изменится самое популярное среди юных орловцев место, и когда начнутся работы, расскажет наш корреспондент.



Большой ремонт в Детский парк придёт уже этим летом. Работы будут вестись практически на всех объектах - амфитеатр, пешеходные дорожки, игровые и зоны отдыха. Сейчас в проект вносятся последние коррективы. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Правительством Орловской области до администрации Орла доведены лимиты бюджетных обязательств на благоустройство Детского парка. Это и позволило разработать проектно-сметную документацию, которая сегодня находится на рассмотрении в госэкспертизе. Мы планируем в самое ближайшее время отработать все замечания, которые экспертиза выставила и в марте провести процедуры по выбору подрядной организации». Самые интересные находки из проекта не ушли. Новые горки, зимний каток на центральной аллее, обилие фонтанов, фудкорт у подножья амфитеатра, велодорожки - с одной стороны Детский парк изменится до неузнаваемости, с другой - привычная для орловцев концепция остается прежней и приобретёт целостность. Валерий Шевляков, руководитель проектной организации: «Когда проектировали парк, мы старались сохранить его изначальную концепцию. Будет добавлено много различных групп аттракционов для детей разного возраста. Парк будет начинаться для детей от 0 до 3 лет, потом от 3 до 6, и, двигаясь вдоль набережной, у нас завершается спортивной группой, где будут заниматься подростки». Какой объем средств будет направлен на обновление парка, областные власти пока не разглашают. Губернатор лишь отметил, что это будет беспрецедентная для Орла сумма. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы решили в один год все работы провести. Для того, чтобы уже на следующий год и новые аттракционы, и новые возможности для питания, и новые возможности для отдыха - детские площадки, спортивная зона, пешеходные зоны, чтобы они уже были в полном цвете представлены для всех жителей области и гостей нашего города». Кстати, обновит Детский парк и брендбук. Все указатели, информационные таблички и логотип будут исполнены в едином фирменном стиле.









Антон Киселёв

22 января 2019 года







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