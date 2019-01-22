Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- От ноля до 16-ти - занятия по возрасту и по душе всем. Детский парк Орла готовится к обновлению. - ЛОР-комбайн, аппараты ИВЛ и УЗИ. Арсенал НКМЦ пополнился новой техникой. - Спасибо за оперативность. Ликвидаторы аварии на Кромском водозаборе продолжают принимать благодарности - Техника - в частный сектор. Борьба со снегом продолжается.

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Вести-Орёл

22 января 2019 года







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