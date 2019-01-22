Новости версия для печати Администрация Орла поблагодарила работников «Водоканала» за активное участие в ликвидации аварии на водопроводе Напомним, вечером 7 января произошел прорыв трубы. Тогда жители Заводского района и части Советского остались без водоснабжения.



Слаженные действия всех служб и ведомств позволили ликвидировать аварию меньше чем за сутки. А сотрудники «Орелводоканала» обеспечили бесперебойную работу квартальных котельных, которые обслуживают и обеспечивают теплоснабжение нескольких сотен многоквартирных домов.





Юлия Опанасюк

22 января 2019 года







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