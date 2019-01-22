Новости версия для печати В Орле коммунальным службам отдыхать не приходится Вслед за дворами многоквартирных домов снегоуборочная техника добралась до частного сектора.



Ознакомиться с графиком уборки можно на сайте мэрии Орла. В списке - больше 500 адресов во всех районах города. Грейдер должен пройти как по улицам с твердым покрытием, так и по грунтовым. На расчистку частного сектора у «Спецавтобазы» семь дней, до 28 января. Работы планируют вести одновременно во всех районах. Первая техника выехала сегодня.





Надежда Невматулина

22 января 2019 года







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