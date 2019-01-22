Новости версия для печати 25 января орловские парламентарии соберутся на первую в 2019 году сессию В повестке - 21 вопрос: от бюджетных тем до социальных.



Также народные избранники заслушают отчёт начальника УМВД России по Орловской области. А в рамках «Часа контроля» разговор пойдёт об организации деятельности регоператора по обращению с ТКО и о ситуации с банкротством АИЖК.



Начало заседания в 10 утра.





Надежда Невматулина

22 января 2019 года







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