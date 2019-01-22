Новости версия для печати Совещание в администрации города Орла Тема зимней уборки стала ключевой сегодня на рабочем совещании в администрации города. Говорили и о том, как преобразятся дворы и общественные территории уже в этом году.



Готовь ПСД зимой, чтобы летом выйти на объекты. В мэрии этого правила придерживаются. И работа по подготовке проектно-сметной документации ремонта дворовых и общественных территорий на год 2019 уже началась.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Подготовлены проектные документации на 92 дворовые территории. Сегодня 40 смет направлено на экспертизу и составлен договор для последующего заключения. Деньги на проведение экспертизы на сегодняшний момент выделены, соответственно работа по этому вопросу ведется. На сегодняшний момент мы ожидаем доведение лимитов и заключения соглашений». Однако даже на начальном этапе глава города рекомендует обращать внимание на недочеты прошлых лет.

Александр Муромский глава администрации г. Орла: «На некоторых объектах мы наблюдали картину, когда отремонтирован двор, отремонтирован проезд, а между двором и проездом остается каких-то 10-20 метров территории, которая не вошла ни в дворовую территорию, ни в проектно-сметную документацию по ремонту проезда. Необходимо обратить внимание на все эти «хвосты», которые не попали ни в ремонт дороги, ни в ремонт улично-дорожной сети. Они портят всю картину, когда ведется приемка дворовой территории, и возникает у всех участников этого процесс один простой вопрос - куда смотрели на самом начальном этапе?» Уборка города от снега вновь вызывает негодование жителей. Они утверждают: на центральных улицах технику увидеть еще можно, а вот в частном секторе и в межквартальных проездах снег в прямом смысле по колено.

Александр Байдак, директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла: «Сегодня осуществляется развоз песко-соляной смеси по остановкам и по основным перекресткам, где находятся пешеходные зоны и пешеходные переходы». Но есть и чем порадовать жителей города: на рабочем совещании стало известно, что каток на площади Ленина будет работать еще два месяца, а значит орловцы смогут провести там свое свободное время, тем более что уже на следующей неделе морозы немного отступят.





Юлия Опанасюк

22 января 2019 года







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