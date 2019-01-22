Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
22.01.2019
21:17:55
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле перевозчики не хотят устанавливать валидаторы в маршрутках

Такая информация прозвучала на встрече с мэром. Водителей не хватает, зарплата маленькая, доходы остаются неучтёнными. А ещё разница между безналичной оплатой проезда и оплатой «живыми» деньгами бьёт по карману. Вопросы, жалобы и претензии сыпались как из рога изобилия.

Но главной причиной сбора за круглым столом перевозчиков, депутатов и чиновников стало нововведение. По контракту весь транспорт должен быть к 1 февраля оборудован валидаторами, которые способны считывать не только социальные проездные, но и банковские карты. К чему пришли стороны?

Банковские карты в сторону, по-прежнему в руках пассажиров должны быть наличные или проездные. К 1 февраля оборудовать весь общественный транспорт валидаторами, которые позволяют оплачивать проезд по безналичной системе, не удастся. Это стало ясно на совещание у мэра областного центра. Там собрались вместе все заинтересованные стороны: администрация, представители РИЦа, банка и перевозчики.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Принято решение: 17 рублей проезд для разовой поездки по безналичному расчету и 20 рублей - при наличной оплате, но при этом обязательным условием является создание возможности оплачивать поездку как наличным, так и безналичным расчетом».
Наличие валидаторов в транспорте никого смущает, пугают перевозчиков проценты за его обслуживание. А еще сам факт дифференцированного тарифа. Главный аргумент: все начнут расплачиваться банковскими картами, и смысла тогда от поднятия цен перевозчики не видят.
Игорь Бортников представитель перевозчиков: «Мы обратились в прокуратуру, чтобы дали соответствующую оценку этим решениям, также мы обратились к уполномоченному по правам предпринимателей, чтобы он от нашего имени обратился в Федеральную антимонопольную службу. Мы считаем, что это нарушение федерального законодательства и этого допускать нельзя».
Александр Коровин генеральный директор МУП ТТП г. Орла: «Я с коллегой абсолютно согласен: разница в билете - это грубейшее нарушение антимонопольного законодательства. Оплата наличными и оплата по карте - должна быть одна цена».
Решение о поднятие тарифов принято и пересмотру не подлежит. Разве что в следующем году. Пока перевозчики, согласно условиям контракта, обязаны обеспечить безналичный расчет.
Василий Новиков, мэр г.Орла: «Я не хотел бы что-то откладывать. Я хотел бы начать работу в этом направлении. Для этого мы и собрались. Задача должна быть выполнена. А мы друг другу палки в колеса вставляем, так нельзя».
Электронная система оплаты обеспечит «прозрачность» в работе общественного транспорта и объективными данными по количеству перевозок. Согласно этим данным в будущем планируют улучшить качество обслуживания. Компромисс и общий язык между всеми сторонами должен быть найден, и на это отвели конкретный срок - три дня.

На данный момент лишь 20% общественного транспорта готовы принимать оплату за проезд банковскими картами. На совещание озвучили, что остальные - с оговоркой «возможно» - успеют оборудовать транспорт к первому марта.


Анна Вайсергисер
22 января 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта