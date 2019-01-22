Новости версия для печати В Орле перевозчики не хотят устанавливать валидаторы в маршрутках Такая информация прозвучала на встрече с мэром. Водителей не хватает, зарплата маленькая, доходы остаются неучтёнными. А ещё разница между безналичной оплатой проезда и оплатой «живыми» деньгами бьёт по карману. Вопросы, жалобы и претензии сыпались как из рога изобилия.



Но главной причиной сбора за круглым столом перевозчиков, депутатов и чиновников стало нововведение. По контракту весь транспорт должен быть к 1 февраля оборудован валидаторами, которые способны считывать не только социальные проездные, но и банковские карты. К чему пришли стороны?



Банковские карты в сторону, по-прежнему в руках пассажиров должны быть наличные или проездные. К 1 февраля оборудовать весь общественный транспорт валидаторами, которые позволяют оплачивать проезд по безналичной системе, не удастся. Это стало ясно на совещание у мэра областного центра. Там собрались вместе все заинтересованные стороны: администрация, представители РИЦа, банка и перевозчики.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Принято решение: 17 рублей проезд для разовой поездки по безналичному расчету и 20 рублей - при наличной оплате, но при этом обязательным условием является создание возможности оплачивать поездку как наличным, так и безналичным расчетом». Наличие валидаторов в транспорте никого смущает, пугают перевозчиков проценты за его обслуживание. А еще сам факт дифференцированного тарифа. Главный аргумент: все начнут расплачиваться банковскими картами, и смысла тогда от поднятия цен перевозчики не видят.

Игорь Бортников представитель перевозчиков: «Мы обратились в прокуратуру, чтобы дали соответствующую оценку этим решениям, также мы обратились к уполномоченному по правам предпринимателей, чтобы он от нашего имени обратился в Федеральную антимонопольную службу. Мы считаем, что это нарушение федерального законодательства и этого допускать нельзя». Александр Коровин генеральный директор МУП ТТП г. Орла: «Я с коллегой абсолютно согласен: разница в билете - это грубейшее нарушение антимонопольного законодательства. Оплата наличными и оплата по карте - должна быть одна цена». Решение о поднятие тарифов принято и пересмотру не подлежит. Разве что в следующем году. Пока перевозчики, согласно условиям контракта, обязаны обеспечить безналичный расчет.

Василий Новиков, мэр г.Орла: «Я не хотел бы что-то откладывать. Я хотел бы начать работу в этом направлении. Для этого мы и собрались. Задача должна быть выполнена. А мы друг другу палки в колеса вставляем, так нельзя». Электронная система оплаты обеспечит «прозрачность» в работе общественного транспорта и объективными данными по количеству перевозок. Согласно этим данным в будущем планируют улучшить качество обслуживания. Компромисс и общий язык между всеми сторонами должен быть найден, и на это отвели конкретный срок - три дня.



На данный момент лишь 20% общественного транспорта готовы принимать оплату за проезд банковскими картами. На совещание озвучили, что остальные - с оговоркой «возможно» - успеют оборудовать транспорт к первому марта.





Анна Вайсергисер

22 января 2019 года







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