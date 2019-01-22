Новости версия для печати Перед опасной горкой в сквере Тургенева в Орле появятся запрещающие знаки Этот спуск не оборудован для катания



Недавно съезд на ватрушке с этой горки закончился для орловчанки больницей. Она врезалась в столб и несколько минут лежала без сознания.





Надежда Невматулина

22 января 2019 года







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