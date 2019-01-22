Новости версия для печати Орловские полицейские ищут лже-целительницу О пропаже 40 тысяч рублей сообщила жительница Мценска.



Мошенница подошла к пенсионерке на улице и, сказав, что на неё наложена порча, предложила её «снять». Так она проникла в дом к потерпевшей. Попросила принести все деньги, которые есть в квартире. Только после того, как «целительница» ушла, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело, ведётся розыск подозреваемой.





Надежда Невматулина

22 января 2019 года







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