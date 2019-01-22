Новости версия для печати Житель Мценска отправится за решётку за убийство своего знакомого В силу вступил обвинительный приговор.



Следствие установило, что в сентябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуждённый взял косу и нанёс 33-летнему местному жителю несколько ударов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима.





Надежда Невматулина

22 января 2019 года







На главную страницу





