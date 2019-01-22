Новости версия для печати В Покровском районе Орловской области органы местного самоуправления лишились сразу 13-ти народных избранников Их депутатские полномочия были досрочно прекращены по представлению районной прокуратуры за нарушение антикоррупционного законодательства.



Как сообщили нам в Покровской прокуратуре, скандальный инцидент был вскрыт надзорным ведомством в ходе рутинной проверки.

Андрей Шевляков, и.о. прокурора Покровского района: «Прокуратурой Покровского района была проведена проверка в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства должностными лицами органов местного самоуправления района. По результатам проверки выявлено, что в установленный законом срок ряд депутатов - представителей органов местного самоуправления не представили сведения о доходах, обязательствах имущественного характера в отношении себя и в отношении своих близких родственников по итогам работы за 2017 год». Актом прокурорского реагирования стали представления, направленные в местные органы власти.

Андрей Шевляков, и.о. прокурора Покровского района: «Рассмотрены представления прокурора, признаны обоснованными и удовлетворены. По их результатам 13 должностных лиц лишены статуса, а именно прекращены полномочия депутатов сельских советов и народных депутатов района». В прокуратуре подчеркнули: в получении криминальных доходов никого из отставных депутатов пока не подозревают. В противном случае инцидентом уже занимался бы следственный комитет. Речь идет лишь о грубом нарушении дисциплины. За разъяснениями мы обратились в районный законодательный орган, но не преуспели.



В Покровском районном совете визиту телевизионщиков оказались, мягко говоря, не рады. Ни председатель, ни его заместитель прокомментировать поведение бывших коллег не захотели. Те из немногих отставных депутатов, которых глава райсовета Юрий Хархардин обзвонил при нас, от общения со СМИ также предпочли уклониться. Единственным, да и то невольным комментатором ситуации стал сотрудник райадминистрации, подошедший полюбопытствовать, что снимает телевидение. По его словам, «ребята хорошие - эти депутаты».



Выступить с разъяснениями и дать оценку ситуации в Покровском районе мы попросили первого заместителя председателя орловского Облсовета.

Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета: «Существуют проблемы депутатов первого уровня - процесс заполнения декларации для них сложен. В настоящее время такая проблема существует. На федеральном уровне разрабатывается упрощенный порядок подачи декларации для депутатов первого уровня». Но пока порядок таков: депутат, не подавший декларацию, является нарушителем Закона.

Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета: «Люди, идущие во власть, должны знать действующее законодательство и быть примеров в его исполнении». Перефразируя вице-спикера Облсовета, можно сказать: законодатель, не готовый соблюдать Закон, явно сел не в свои сани. Пробелы в депутатских списках, судя по всему, будут заполнены в марте, когда в районе планируют провести дополнительные выборы.









Иван Суверин

22 января 2019 года







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