Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
22.01.2019
21:17:39
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловцы придумывают себе экстремальный зимний отдых

Например, можно съехать с горки «с ветерком», не видя препятствий. Или - на скорости перепрыгнуть через железнодорожные пути. А между тем, такие горки можно найти в любом районе. Итог - ежедневные обращения в травмпункты и «разбор полетов» на всех уровнях. Накануне о неудачном спуске с горы молодой девушки говорили в областной администрации. Сегодня глава администрации Орла дал поручение установить запрещающие аншлаги возле опасных горок.

О правилах поведения на оживленной горке вряд ли кто-то вспоминает. Ведь чаще всего это забава детей. Школьная горка - самое популярное место для зимнего отдыха в районе Выгонки. Спуск вниз на ледянке или ватрушке может закончиться далеко не позитивно. Кроме вероятности получить травму, есть еще и возможность вылететь прямиком на железную дорогу. Правда, расписание поездов вряд ли перед этим кто-то посмотрит.

Экстремальные спуски замечают только когда происходят несчастные случаи. 20 января девушка, катаясь на «ватрушке» с горки в районе спасательной станции, врезалась в фонарный столб. После падения девушка несколько секунд лежала без движения. С места происшествия ее увезла карета скорой помощи. Это происшествие обсудили на совещании в областной администрации.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Необходимо предпринять все меры, чтобы люди там не катались. Не дай бог, будут трагические случаи. За эти выходные - перелом позвоночника, ушиб таза. Это абсурд, когда огромной высоты горка и прямо посередине столб. У меня просьба только столб оставить в покое. Горку – закрыть».
На рабочем совещании в мэрии вопрос несанкционированного использования горок в Городском и Детском парках стоял на первом месте. В целях недопущения подобных ситуаций впредь в сквере имени Тургенева установлены знаки, информирующие о запрете спуска.
Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Как показывает практика, таких мер не достаточно. Знаки там и сейчас висят. Я специально прошел и посмотрел - и в Детском парке висят, но при этом не все на эти знаки обращают внимание. Поэтому нужно принимать более действенные меры, осуществлять контроль. В случае если выявляются факты - приглашать полицию. Но самое главное - нужно исключить катание в необорудованных местах. Это небезопасно».
Таких экстремальных горок большое количество, многие просто не афишируются. В случае с горкой на Выгонске, закрыть ее не закроют, но сам факт того что внизу находится железная дорога, должен заставить желающего скатиться перед спуском трижды подумать: а стоит ли?




Всеволод Трифонов
22 января 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта