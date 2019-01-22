Новости версия для печати Орловцы придумывают себе экстремальный зимний отдых Например, можно съехать с горки «с ветерком», не видя препятствий. Или - на скорости перепрыгнуть через железнодорожные пути. А между тем, такие горки можно найти в любом районе. Итог - ежедневные обращения в травмпункты и «разбор полетов» на всех уровнях. Накануне о неудачном спуске с горы молодой девушки говорили в областной администрации. Сегодня глава администрации Орла дал поручение установить запрещающие аншлаги возле опасных горок.



О правилах поведения на оживленной горке вряд ли кто-то вспоминает. Ведь чаще всего это забава детей. Школьная горка - самое популярное место для зимнего отдыха в районе Выгонки. Спуск вниз на ледянке или ватрушке может закончиться далеко не позитивно. Кроме вероятности получить травму, есть еще и возможность вылететь прямиком на железную дорогу. Правда, расписание поездов вряд ли перед этим кто-то посмотрит.



Экстремальные спуски замечают только когда происходят несчастные случаи. 20 января девушка, катаясь на «ватрушке» с горки в районе спасательной станции, врезалась в фонарный столб. После падения девушка несколько секунд лежала без движения. С места происшествия ее увезла карета скорой помощи. Это происшествие обсудили на совещании в областной администрации.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Необходимо предпринять все меры, чтобы люди там не катались. Не дай бог, будут трагические случаи. За эти выходные - перелом позвоночника, ушиб таза. Это абсурд, когда огромной высоты горка и прямо посередине столб. У меня просьба только столб оставить в покое. Горку – закрыть». На рабочем совещании в мэрии вопрос несанкционированного использования горок в Городском и Детском парках стоял на первом месте. В целях недопущения подобных ситуаций впредь в сквере имени Тургенева установлены знаки, информирующие о запрете спуска.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Как показывает практика, таких мер не достаточно. Знаки там и сейчас висят. Я специально прошел и посмотрел - и в Детском парке висят, но при этом не все на эти знаки обращают внимание. Поэтому нужно принимать более действенные меры, осуществлять контроль. В случае если выявляются факты - приглашать полицию. Но самое главное - нужно исключить катание в необорудованных местах. Это небезопасно». Таких экстремальных горок большое количество, многие просто не афишируются. В случае с горкой на Выгонске, закрыть ее не закроют, но сам факт того что внизу находится железная дорога, должен заставить желающего скатиться перед спуском трижды подумать: а стоит ли?









Всеволод Трифонов

22 января 2019 года







На главную страницу





