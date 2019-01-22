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вторник
22.01.2019
21:17:26
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Экстремальный отдых по-орловски. Как уцелеть после катания с горки?
- «Контрольная прогулка». Представители власти и проектировщики рассмотрели на местности план реконструкции Детского парка.
- По закону. Сразу 13 покровских депутатов сложили полномочия.
- Выбор орловского избиркома. Наша телерадиокомпания заняла первое место в конкурсе среди СМИ.
- Школьный «трамплин» в большой спорт. Две школы Урицкого района получили отремонтированные спортзалы.
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