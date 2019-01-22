Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Экстремальный отдых по-орловски. Как уцелеть после катания с горки?



- «Контрольная прогулка». Представители власти и проектировщики рассмотрели на местности план реконструкции Детского парка.



- По закону. Сразу 13 покровских депутатов сложили полномочия.



- Выбор орловского избиркома. Наша телерадиокомпания заняла первое место в конкурсе среди СМИ.



- Школьный «трамплин» в большой спорт. Две школы Урицкого района получили отремонтированные спортзалы.



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Вести-Орёл

22 января 2019 года







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