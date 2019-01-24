Новости версия для печати Сегодня самые талантливые юные физики области примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады До этого ребятам пришлось пройти отборочный тур. Испытание преодолели всего 108 человек со всего региона – это школьники с 7 по 11 класс.



Сегодня им предстоит выполнить два практических задания – самостоятельно провести опыты. Результаты будут известны после 6 февраля. Напомним, что победители и призеры регионального тура представят Орловскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады.





Мария Семак

23 января 2019 года







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