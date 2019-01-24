Новости версия для печати Все о качестве молока готовы рассказать в Роспотребнадзоре В ведомстве до 4 февраля будет работать тематическая «горячая линия».



Специалисты расскажут, как правильно выбрать продукт, на какие показатели стоит обратить внимание и что делать, если товар попался некачественный.

Горячая линия: 8 (4862) 42-26-75, 8 (4862) 41-47-52, 8 (4862) 41-52-52. Звонки принимают по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45.





Мария Семак

23 января 2019 года







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