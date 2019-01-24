Новости версия для печати С 24 по 27 января Орел станет центром поединков по универсальному бою Как сообщает «Орелспорт», на Первенство ЦФО съедутся лучшие бойцы среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.



Соревнования пройдут на площадке легкоатлетического манежа. 23 января состоится официальная тренировка спортсменов, а 24 начнутся поединки. Участие в соревнованиях примут представители Московской области и Москвы, Рязани, Курска, Костромы, Липецка и других городов. Всего более 100 человек.



Финальные бои назначены на 27 число, тогда же наградят и победителей.





Мария Семак

23 января 2019 года







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