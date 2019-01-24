С 24 по 27 января Орел станет центром поединков по универсальному бою

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четверг
24.01.2019
0:28:20
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С 24 по 27 января Орел станет центром поединков по универсальному боюКак сообщает «Орелспорт», на Первенство ЦФО съедутся лучшие бойцы среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.
Соревнования пройдут на площадке легкоатлетического манежа. 23 января состоится официальная тренировка спортсменов, а 24 начнутся поединки. Участие в соревнованиях примут представители Московской области и Москвы, Рязани, Курска, Костромы, Липецка и других городов. Всего более 100 человек.
Финальные бои назначены на 27 число, тогда же наградят и победителей.
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