Новости версия для печати Сегодня областной избирком подвел итоги конкурса среди журналистов Почетными грамотами и благодарностями награждали средства массовой информации за освещение хода выборов в регионе.



Среди награжденных - наша телерадиокомпания. Также благодарностью была поощрена работа журналистов «Радио России. Орел». Кроме того, дипломом удостоена заместитель директора ГТРК «Орел» Анна Боева. Грамоты и благодарности получили и представители других телевизионных и электронных СМИ и газет.





Татьяна Напольских

22 января 2019 года







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