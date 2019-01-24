Новости версия для печати В Орловской области при ДТП погиб пешеход ДТП произошло вечером 22 января.



22 января в 21:20 водитель автомобиля «Хендэ Туксон» двигался по автодороге Нарышкино-Сосково и в районе 3 км 800 м допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги, на полосе движения автомобиля «Хендэ», в сидячем положении без световозвращающих элементов на одежде. В результате наезда пешеход погиб на месте ДТП. За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области







Орловское Информбюро

23 января 2019 года







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