Новости версия для печати В Госавтоинспекции Орловской области подвели итоги работы службы за ушедший год Главным индикатором эффективности в ГИБДД считают уровень аварийности.



В 2018 году инспекторам удалось не только удержать дорожную обстановку под контролем, но и снизить ряд печальных показателей. Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Мы имеем 800 происшествий, это минус 10,5% процентов по общему количеству; 112 погибших, к сожалению, эта цифра осталась на уровне прошлого года; ранено 1301 человек, это почти минус 5%».





Иван Суверин

23 января 2019 года







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