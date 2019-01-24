Новости версия для печати Под Тургеневским мостом в Орле прорвало водопровод Сегодняшнее утро для автомобилистов выдалось непростым. Кто-то стал пешеходом, потому что не смог завести машину - сказался большой ночной «минус». А под Тургеневским мостом авто с трудом могли разъехаться. Но причина пробки на этот раз не мороз и сугробы, а «горячая река».



На улице Энгельса произошел порыв водопровода, причина - перелом трубы. Аварийная бригада на место выехала сразу. Место порыва нашли, на устранение аварии понадобилось несколько часов.

































Анна Вайсергисер

23 января 2019 года







На главную страницу





