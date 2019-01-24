Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- «Горячая река» под Тургеневским мостом увеличила утренние пробки.

- Без шансов. Смогли бы уберечь светоотражатели пешехода на темной дороге? - Не все молоко одинаково полезно. В Роспотребнадзоре открыта горячая линия.

- С новым залом! «Детский спорт» идёт в село.



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Вести-Орёл

23 января 2019 года







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