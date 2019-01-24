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Сбитый в Урицком районе человек до момента ДТП сидел на проезжей части

ДТП с трагическим исходом произошло минувшим вечером в Урицком районе. В десятом часу между поселками Нарышкино и Сосково на автодороге местного значения под колесами автомобиля погиб пешеход.

На 4-м километре автодороги Нарышкино-Сосково не только пешеходы, но и машины в такой час весьма редки. Но на этот раз автомобилист за рулем внедорожника с прицепом и пеший 39-летний мужчина разминуться не смогли.
Юрий Нефёдов, государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Урицкому району: «Примерно в 21:08 на автодороге Нарышкино-Сосково произошел наезд на пешехода - мужчину 1980 года рождения. Водитель управлял автомобилем «Хюндай» и допустил наезд на данного пешехода, в результате чего пешеход скончался на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
Как сообщил нам и полицейским владелец внедорожника, аварии способствовали два обстоятельства: неадекватное поведение самого пешехода на дороге, а также «медвежья услуга», оказанная водителем встречного автомобиля, который «моргал» фарами, пытаясь о чем-то сообщить. Пока водитель «Хюндая» решал эту головоломку, на дороге внезапно появился человек. При этом пострадавший не передвигался, а сидел на дороге. Затормозить водитель «Хюндая» не успел. Как сообщили нам в Урицкой полиции, инспекторам уже удалось найти очевидцев, подтвердивших, что пешеход, действительно, был «не в себе» и, вероятно, был нетрезв. Одни видели его сидящим на асфальте, другие сообщили, что мужчина бросался наперерез машинам, возможно, в надежде поймать попутку. Оценку действиям участников ДТП следствие даст после выяснения всех обстоятельств трагедии.
 





Иван Суверин
23 января 2019 года

 


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