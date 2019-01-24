Новости версия для печати Праздник спорта накануне прошёл в Урицком районе Там после ремонта открылись сразу два зала. Обновление и покупка инвентаря - по партийному проекту «Детский спорт». В Больше-Сотниковской и Подзаваловской школах побывал наш корреспондент.



В Больше-Сотниковской средней школе официально открыли спортивный зал. Для гостей ребята продемонстрировали то, чем занимаются на секциях и спортивных кружках в школе. Среди гостей - те, благодаря кому зал заиграл новыми красками. Со дня сдачи спортзала в эксплуатацию, а это был 1995 год, такой грандиозный ремонт провели впервые. По партийной программе «Детский спорт» на реконструкцию и новое спортоборудование было выделено почти миллион 700 тысяч рублей. За эти деньги поменяли окна, двери, обновили коммуникации, поставили противопожарную сигнализацию и купили пять тренажеров для уличной спортплощадки. Не хватило денег лишь на перекрытие полов, но и тут помощь пришла от своих депутатов. Сергей Потемкин выделил школе почти 400 тысяч на ремонт пола. По мнению депутата, физкультура и спорт - немаловажная составляющая жизни человека. Сергей Потёмкин, зампред орловского Облсовета: «Я учился в сельской школе. Там был спортзал, правда, не такой красивый, но тем не менее, я много времени проводил там, занимался спортом. И спорт во многом мне в жизни помог». Несмотря на то, что официальное открытие состоялось накануне, занятия здесь начались уже с середины декабря. А в конце года даже провели школьный турнир по настольному теннису - теннисный стол также достался в подарок. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Появилась заинтересованность детей в спорте. Мы надеемся, что не только дети, но и родители будут приходить сюда и заниматься спортом, показывать своим детям, что они выступают за здоровый образ жизни, показывать своим примером, что спорт это стремление к жизни». На торжественном открытии ключи от спортзала вручили молодому учителю физкультуры. Вчерашняя выпускница мезенского педколледжа уже получила звание «королева нового спортзала» и уверена что в новом зале и успехов будет легче добиться. Вера Пенюшкина, учитель физкультуры Больше-Сотниковской средней общеобразовательной школы: «Стараюсь своим примером навести ребят на правильную цель в жизни. У нас уже проводился турнир по теннису, дети показывают результаты, планируем участвовать в выездных соревнованиях». По спортивной традиции на память о встрече гости подарили ученикам футбольные мячи со своими подписями и пожелали успехов. Такое же радостное событие прошло и в Подзаваловской средней школе. Несмотря на то, что новое здание школы было построено лишь в 2004 году, спортзал тоже нуждался в ремонте и в новом оборудовании. На эти нужды по программе «Детский спорт» было выделено почти 2 миллиона рублей. Лариса Мельникова, директор Подзаваловской средней общеобразовательной школы: «Когда мы только ждали это оборудование, у детей уже горели глаза. И вот наступил тот день, когда приехала заветная машина. Мы выходили практически всей школой, особенно мальчишки, для того, чтобы этот инвентарь разгрузить. Сначала я думала, что мы его будем долго собирать - надо было столы скрутить, мячи надуть, нужно было маты все привести в форму, но на это все ушло буквально три-четыре часа». На торжественном открытии спортзала команде баскетболистов вручили награды за третье место в районном турнире КЭС-БАСКЕТ. Последние тренировки перед турниром проходили уже в обновленном спортзале. На 2019 год заложено 38 млн рублей на реконструкцию сельских школ. Пока заявки на ремонт подали 14 учебных заведений области.









Татьяна Тимохина

23 января 2019 года







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