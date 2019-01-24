Праздник спорта накануне прошёл в Урицком районе

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четверг
24.01.2019
0:27:54
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Праздник спорта накануне прошёл в Урицком районеТам после ремонта открылись сразу два зала. Обновление и покупка инвентаря - по партийному проекту «Детский спорт». В Больше-Сотниковской и Подзаваловской школах побывал наш корреспондент.
В Больше-Сотниковской средней школе официально открыли спортивный зал. Для гостей ребята продемонстрировали то, чем занимаются на секциях и спортивных кружках в школе. Среди гостей - те, благодаря кому зал заиграл новыми красками.
Со дня сдачи спортзала в эксплуатацию, а это был 1995 год, такой грандиозный ремонт провели впервые. По партийной программе «Детский спорт» на реконструкцию и новое спортоборудование было выделено почти миллион 700 тысяч рублей. За эти деньги поменяли окна, двери, обновили коммуникации, поставили противопожарную сигнализацию и купили пять тренажеров для уличной спортплощадки. Не хватило денег лишь на перекрытие полов, но и тут помощь пришла от своих депутатов. Сергей Потемкин выделил школе почти 400 тысяч на ремонт пола. По мнению депутата, физкультура и спорт - немаловажная составляющая жизни человека.
Несмотря на то, что официальное открытие состоялось накануне, занятия здесь начались уже с середины декабря. А в конце года даже провели школьный турнир по настольному теннису - теннисный стол также достался в подарок.
На торжественном открытии ключи от спортзала вручили молодому учителю физкультуры. Вчерашняя выпускница мезенского педколледжа уже получила звание «королева нового спортзала» и уверена что в новом зале и успехов будет легче добиться.
По спортивной традиции на память о встрече гости подарили ученикам футбольные мячи со своими подписями и пожелали успехов.
Такое же радостное событие прошло и в Подзаваловской средней школе. Несмотря на то, что новое здание школы было построено лишь в 2004 году, спортзал тоже нуждался в ремонте и в новом оборудовании. На эти нужды по программе «Детский спорт» было выделено почти 2 миллиона рублей.
На торжественном открытии спортзала команде баскетболистов вручили награды за третье место в районном турнире КЭС-БАСКЕТ. Последние тренировки перед турниром проходили уже в обновленном спортзале.
На 2019 год заложено 38 млн рублей на реконструкцию сельских школ. Пока заявки на ремонт подали 14 учебных заведений области.
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