Леонид Панфилов вернется на «родную» трассу

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четверг
24.01.2019
0:27:44
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Леонид Панфилов вернется на «родную» трассуВпервые с 2002 года орловский картингист выступит в Сочи, где начинал свою спортивную карьеру.
В начале марта там состоится весенний Кубок России. Сейчас Леонид Панфилов готовится выехать на сборы. Заключительный этап подготовки перед весенним Кубком России состоится в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. Леонид Панфилов отмечает, что грядущий старт для него будет разминочным. Главными гонками для орловца в этом году должны стать Чемпионат России и Чемпионат Европы. Помимо тренировок, спортсмен сейчас проводит переговоры с финскими производителями картинговых шасси.
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