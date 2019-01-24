Новости версия для печати Леонид Панфилов вернется на «родную» трассу Впервые с 2002 года орловский картингист выступит в Сочи, где начинал свою спортивную карьеру.



В начале марта там состоится весенний Кубок России. Сейчас Леонид Панфилов готовится выехать на сборы. Заключительный этап подготовки перед весенним Кубком России состоится в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. Леонид Панфилов отмечает, что грядущий старт для него будет разминочным. Главными гонками для орловца в этом году должны стать Чемпионат России и Чемпионат Европы. Помимо тренировок, спортсмен сейчас проводит переговоры с финскими производителями картинговых шасси.





Анастасия Дорохова

23 января 2019 года







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