Новости версия для печати Вместо армии - под статью В Орле возбудили уголовное дело на уклониста.



В октябре прошлого года, получив повестку, молодой человек должен был явиться на сборный пункт для отправки к месту службы. Но этого не произошло. Хотя причин для отсрочки у парня не было. По представлению прокуратуры в СКР возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной службы».





Надежда Невматулина

23 января 2019 года







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