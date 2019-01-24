Новости версия для печати Убитых дорог на Орловщине становится меньше В 2018 году отремонтировано 20 участков, которые отметили жители на интерактивной карте.



Больше всего «ненормативных» дорог в Верховском, Ливенском, Глазуновском и Дмитровском районах. В областном правительстве отметили, что в план ремонта этого года включены ещё пять участков, которые есть на «Карте убитых дорог». Напомним, это проект Общероссийского Народного фронта. Работает он с 2017 года. Сегодня орловцы поставили метки более чем на 250 дорогах региона.





Надежда Невматулина

23 января 2019 года







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