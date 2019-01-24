Новости версия для печати Некоторые орловские дворы, отремонтированные в прошлом году, могут остаться в списке «непринятых» Об этом сегодня говорили на профильном комитете орловского Горсовета.



Весной всем 78 объектам предстоит еще один этап контроля.

Как отметил председатель комитета ЖКХ Владимир Букалов, после схода снега необходимо проинспектировать качество ремонта дворов и общественных территорий, чтобы при необходимости исправить недостатки по гарантии.





Надежда Невматулина

23 января 2019 года







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