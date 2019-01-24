Новости версия для печати Из студентов - в дружинники Сотрудники орловской полиции предложили студентам Орловского госуниверситета попробовать себя в роли участников народного патруля. В регионе продолжается всероссийская акция «Студенческий десант».



В отделе полиции № 3 по Заводскому району волонтеры встретились с участковыми и прошли инструктаж вместе с активистами добровольных народных дружин. Потом полицейские, дружинники и студенты отправились вести профилактическую работу по предотвращению социального мошенничества. Участники рейда беседовали не только с пожилыми людьми, но и со своими сверстниками.

Виктория Шекшуева, старший участковый уполномоченный полиции ОП № 2 УМВД России по г. Орлу: «Были вручены листовки по предупреждению мошеннических действий с указанными номерами телефонов, куда им необходимо звонить. Также осуществлялся обход территории, обслуживаемой участковым пунктом полиции № 3 Заводского района города Орла». Как говорят в полиции, акция «Студенческий десант» для молодых людей - не только познавательное приключение, но и элемент профориентации. Со временем в УМВД рассчитывают увидеть волонтеров в своих рядах.





Иван Суверин

23 января 2019 года







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