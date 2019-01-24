Новости версия для печати Жители дома № 14 по улице Маринченко в Орле жалуются на протекающую крышу В одном месте крышу латают, в другом - воду собирают. Жители дома №14 по улице Маринченко в Орле больше всего боятся оттепели и дождей, потому что вся вода с крыши пятиэтажки окажется на потолке и стенах в квартирах. На протекающую кровлю жители жалуются в свою управляющую компанию уже полтора года. В доме, которому уже полвека, делали латочный ремонт, но в результате лишь усугубили ситуацию. Устав стучать в закрытые двери, люди позвонили в нашу редакцию.



Малейшего потепления жительница дома 14 по улице Маринченко Галина Новикова боится как огня. Кровля над ее квартирой в старой пятиэтажке потекла полтора года назад. Хотя по заявке латочный ремонт был произведен, ситуация стала не лучше, а хуже.

Галина Новикова, жительница дома №14 по ул. Маринченко: «Прислали человека в октябре, и то после обращения в Жилищную инспекцию, прислали с одним рулоном. И потекло еще сильнее. Мне пришлось нанять человека, заплатить ему, чтобы он переставил корпусную мебель, чтобы она не портилась в месте протечки». В управляющей компании в деформации крыши обвинили саму хозяйку, мотивировав тем, что она застеклила балкон, что спровоцировало дополнительное нарастание наледи.

Галина Новикова, жительница дома №14 по ул. Маринченко: «Юрист написал, что те мастера, которые делали балкон, продырявили крышу. Но при этом мы ключ от чердака не брали, они делали из квартиры, они даже желоб не задели. Крыша балкона идет ниже желоба». Хозяйке квартиры пришлось даже подать иск на управляющую компанию. Но ни выплаты 86 тысяч, выигранных по суду, ни ремонтных работ до сих пор не произведено.

Дмитрий Рыженков, технический директор управляющей компании «Домоуправление №11»: «Это сезонные работы. Весной мы выйдем и проведем этот ремонт». Латочный ремонт вряд ли решит проблему. По словам сотрудников управляющей компании, спасение лишь в капитальном перекрытии крыши. Но денег на это нет.

Елена Фотина, председатель домового комитета дома №14 по ул. Маринченко: «Мы с ними боремся, заявки подаем, но на нас не очень реагируют. Говорят, что сборы у нас маленькие, но мы же тарифы сами себе не устанавливаем». На ремонт кровли одной пятиэтажки нужно примерно 1,5 миллиона рублей, а старых домов - много. Одна надежда на Фонд капремонта.

Роман Молодов, юрист: «Может Фонд капремонта при таких обращениях рассмотрел бы вопрос субсидирования - со стороны администрации областной или федерального бюджета. Эти тонкости должны решаться на более высоком уровне. Необходим хотя бы один инициативный житель, который написал бы заявление в Фонд капремонта и приложил бы к этому заявлению акт осеннего или весеннего осмотра состояния дома, который мы выдадим как документ, на который он может сослаться - что кровля над его домом требует капитального ремонта. И дальше этот человек был бы инициатором проведения собрания». Собрать голоса жильцов - не проблема. Галина Новикова готова взять инициативу в свои руки, но в этом случае на жильцов лягут дополнительные финансовые расходы.

Галина Новикова, жительница дома №14 по ул. Маринченко: «Начальник Фонда капремонта меня отправила в Жилищную инспекцию. Инспектор мне сказал, что услуга, указанная в заявлении, платная, и что они за просто так крышу обследовать не будут». По графику капитальный ремонт дома № 14 намечен не ранее 2021 года, а значит жильцов ждет еще не один «сырой сезон».









Татьяна Тимохина

23 января 2019 года







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