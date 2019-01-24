Причиной аварии на улице Энгельса в Орле стал перелом трубы

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четверг
24.01.2019
0:27:27
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Причиной аварии на улице Энгельса в Орле стал перелом трубыКоммунальная авария произошла сегодня утром.
На место выехала аварийная бригада. На устранение аварии понадобилось несколько часов. Как сообщил главный инженер "Водоканала", на месте порыва работали четыре единицы техники. Еще одна аварийная машина и две "откачки" устраняли последствия под Тургеневским мостом.
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