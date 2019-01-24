Новости версия для печати Причиной аварии на улице Энгельса в Орле стал перелом трубы Коммунальная авария произошла сегодня утром.



На место выехала аварийная бригада. На устранение аварии понадобилось несколько часов. Как сообщил главный инженер "Водоканала", на месте порыва работали четыре единицы техники. Еще одна аварийная машина и две "откачки" устраняли последствия под Тургеневским мостом.





Татьяна Напольских

23 января 2019 года







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