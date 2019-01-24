Новости версия для печати Орловцы недовольны работой электронных табло на остановках общественного транспорта Активисты ОНФ обратились к властям Орла с просьбой улучшить работу электронного расписания на автобусных остановках.



Жители жалуются, что после 21 часа в некоторых местах электронные табло гаснут. Не всегда расписание соответствует по времени реальным ожиданиям. До 2025 года в Орле такими электронными расписаниями будет оборудовано 60 остановок общественного транспорта.





Татьяна Напольских

23 января 2019 года







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