Какие общественные территории преобразятся в этом году в Орле - решат горожане

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четверг
24.01.2019
0:27:00
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Какие общественные территории преобразятся в этом году в Орле - решат горожанеВ феврале на четырех площадках состоится рейтинговое голосование. Те, что наберут максимальное число голосов, будут благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды».
На выбор горожанам предлагают девять общественных пространств.
Это бульвар Победы и парк «Ботаника» - третья очередь, «Дворянское гнездо» (2-я очередь) и Комсомольская площадь, сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии (с сухим фонтаном), сквер Гуртьева, площадь Содружества, парки - Городской и Детский.
Где посмотреть эскизы, и куда направлять свои предложения, можно узнать на сайте мэрии.
На голосовании жители Орла выберут три общественные территории, которые и будут благоустроены в этом году за счет средств федерального бюджета.
Не обойдут вниманием в этом году и дворовые территории. Уже подготовлена проектная и сметная документация на ремонт 92 объектов. Сметы на 40 объектов находятся на экспертизе.
В соответствии с «дорожной картой» подрядчик будет выбран до 31 марта.
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