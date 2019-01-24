Новости версия для печати Какие общественные территории преобразятся в этом году в Орле - решат горожане В феврале на четырех площадках состоится рейтинговое голосование. Те, что наберут максимальное число голосов, будут благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды».



На выбор горожанам предлагают девять общественных пространств.



Это бульвар Победы и парк «Ботаника» - третья очередь, «Дворянское гнездо» (2-я очередь) и Комсомольская площадь, сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии (с сухим фонтаном), сквер Гуртьева, площадь Содружества, парки - Городской и Детский.



Где посмотреть эскизы, и куда направлять свои предложения, можно узнать на сайте мэрии.



На голосовании жители Орла выберут три общественные территории, которые и будут благоустроены в этом году за счет средств федерального бюджета.



Не обойдут вниманием в этом году и дворовые территории. Уже подготовлена проектная и сметная документация на ремонт 92 объектов. Сметы на 40 объектов находятся на экспертизе.



В соответствии с «дорожной картой» подрядчик будет выбран до 31 марта.





Татьяна Напольских

23 января 2019 года







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