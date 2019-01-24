Новости версия для печати Сегодня в ближайшем пригороде Орла сгорел частный жилой дом Пожар возник посреди цыганского поселка в деревне Леженки.



Погорельцы успели вовремя покинуть жилье, никто из них не пострадал. Огнеборцам удалось отстоять соседние дома, однако от загоревшейся постройки мало что осталось. Еще до прибытия пожарных щитовой дом полыхал по всей площади. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.





Татьяна Напольских

23 января 2019 года







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