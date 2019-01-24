Новости версия для печати ПФР: получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала можно и в этом году На такую меру социальной поддержки можно рассчитывать при определенном уровне дохода – если на каждого человека приходится меньше полуторакратного прожиточного минимума, установленного в Орловской области.



Быстро и легко определить, имеет ли семья право на выплату, поможет специальный калькулятор, который есть на сайте Пенсионного фонда. Там же размещен и список документов, необходимых для оформления. Сумма выплат на данный момент составляет 9741 рубль.





Мария Семак

24 января 2019 года







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