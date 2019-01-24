Новости версия для печати Творчество как способ профилактики ЧС В Орле объявлен конкурс детского рисунка на тему «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности».



Победителей определят в каждом представленном жанре - рисунок, плакат, книжная графика, аппликация, коллаж, оригами. В общем, фантазию не ограничивают. Главное, доступно выразить идею и тему работы. Можно привлечь внимание к правилам обращения с огнем. Можно и в будущее заглянуть – ребятам предлагается изобразить спасательную и противопожарную технику будущего.



Желающим принять участие стоит поторопиться - работы будут принимать 30-31 января с 9:00 до 14:30 в детско-юношеском фото художественном центре «Ракурс».





Мария Семак

24 января 2019 года







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