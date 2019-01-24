Новости версия для печати Приговор убийце Уварова и Соболева вступил в законную силу Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.



Сегодня приговор утвердила судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации. Напомним, Владимир Мухин был осужден областным судебным органом к двадцати одному году колонии строгого режима с полумиллионным штрафом и ограничением свободы сроком на полтора года.





Татьяна Напольских

23 января 2019 года







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