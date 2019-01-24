Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Непрекращающаяся сырая осень» - так жители квартир на Маринченко,14 в Орле могут описать «погоду в доме». Почему до коммунальщиков они не могут достучаться уже полтора года?



- Новых творческих объединений и ...зрелищ! Сегодня в Покровском районе торжественно открыли модернизированный кинозал в отремонтированном Доме культуры.



- «Горячая река» в холодное время года. Где был её источник?



- Без изменений. Верховный суд утвердил приговор убийце Андрея Уварова и Владимира Соболева.



- Чай и витамины - в помощь. Число простудных инфекций и гриппа - растет.



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Вести-Орёл

23 января 2019 года







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