Новости версия для печати В Орле продолжается дискуссия по поводу электронной оплаты проезда в общественном транспорте Мэр Орла грозит вновь вынести на обсуждение повышение проезда и «заморозить» его. Перевозчики грозят обратиться в прокуратуру. А в отделе транспортного обслуживания населения администрации Орла заверяют, что если нет считывающего устройства - можно будет платить 17 рублей.



Информация появилась сегодня на сайте мэрии областного центра. Там указано, что если в автобусе, троллейбусе, трамвае или маршрутке человек не сможет рассчитаться за проезд банковской картой, он вправе платить наличными - но не 20, а 17 рублей. В случае конфликта, просят жаловаться - на номер телефона транспортного отдела.



Напомним, депутаты Горсовета утвердили повышение проезда с 1 февраля до 20 рублей, если рассчитываться деньгами, и 17 рублей - если по карте. При этом мэр лично убедился, что всего 20% общественного транспорта оборудовано валидаторами, способными «читать» банковские карты.



Что касается электронных проездных, на 30 поездок цена составит 450 рублей, на 50 поездок - 750 рублей. 450 будут платить студенты и школьники - за 50 поездок. Подорожал и социальный проездной. За него придется отдать те же 450 рублей за 60 поездок.









Татьяна Напольских

23 января 2019 года







На главную страницу





