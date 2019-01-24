Новости версия для печати Несмотря на мороз, в Покровском районе Орловской области сегодня было тепло - от улыбок и радости Ведь этого события там ждали, без преувеличения, очень давно - центральный Дом культуры фактически получил второе рождение. После капитального ремонта он приобрел не только новое лицо, но и современный кинозал.



Честь перерезать красную ленточку доверили главе региона. На модернизацию кинозала из федерального бюджета по программе поддержки отечественной кинематографии было выделено 5 млн рублей. На эти средства было закуплено и установлено современное оборудование с возможностью демонстрации фильмов в формате 3Д, киноэкран, акустическая система, занавес, шторы и кресла для зрителей. На ремонт самого ЦДК из бюджетов разных уровней было израсходовано еще 7,5 млн рублей. Свою лепту внесли и предприниматели района.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы увидели абсолютно новое здание, абсолютно новую инфраструктуру. Самое главное - созданы условия, начиная с самых маленьких детишек, которые получили театральную студию, музыкальную студию. Для старшего поколения есть зал для бильярда, и прекрасный кинозал, который позволяет создавать в районах то, что традиционно считалось возможным только для областных центров или даже для столицы». Леонид Музалевский, председатель Совета народных депутатов Орловской области: «Только за последние 2 года мы отремонтировали уже 30 прекрасных Домов культуры. И в дальнейшем эта программа будет и дальше работать. Спасибо правительству за поддержку. Я убежден, что вопрос комфортного проживания жителей, конечно, решается в нашем регионе, и довольно успешно». Также в ходе рабочей поездки Андрей Клычков оценил качество ремонта в Покровской средней школе. Из областного бюджета на эти цели было выделено почти 5 млн рублей. Побывал губернатор и в Центральной районной больнице, где была проведена большая работа по техническому перевооружению. Новые возможности привлекли в систему здравоохранения района и молодых специалистов. По программе «Земский доктор» в прошлом году пришло 8 новых специалистов различных направлений.









Оксана Гранн

23 января 2019 года







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