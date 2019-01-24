Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате которого один человек получил телесные повреждения.



24 января в 02:35 водитель 2000 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ – 211440», двигалась по ул. 5 Августа и в районе д. 41 Б по ул. 5 Августа произошел наезд на препятствие - снежный вал, с последующим опрокидыванием автомобиля и наездом на препятствие - кирпичное строение. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

24 января 2019 года







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