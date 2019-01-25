Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Огненная стихия уничтожила дом в Орловском районе. Соседний - удалось отстоять.



- Доверяй, но проверяй! С начала года полицейские изъяли из оборота 13 фальшивок.



- Новая жизнь Покровского района. Где учиться, чем лечиться и куда сходить?



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Вести-Орёл

24 января 2019 года







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