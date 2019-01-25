Новости версия для печати С начала года на Орловщине активизировались фальшивомонетчики Об этом сообщают в региональном управлении МВД. В области участились факты сбыта поддельных банкнот.



К настоящему моменту из оборота изъято 13 фальшивых купюр различного номинала. Изготовители подделок уже вполне достоверно воспроизводят водяные знаки и микроперфорацию, многие из фальшивок могут «обмануть» ультрафиолетовый и инфракрасный детекторы. Элементы защиты купюр, которые фальшивомонетчикам пока не поддаются, - это радужные поля, изменяющие цвет в зависимости от угла обзора, а также микротекст. Явным признаком подделки может служить непривычная текстура бумаги. В полиции напоминают, что попытка сбыть с рук поддельную банкноту расценивается как уголовное правонарушение.





Иван Суверин

24 января 2019 года







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