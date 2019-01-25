В Леженках из-за пожара без крова осталась целая семья

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В Леженках из-за пожара без крова осталась целая семьяПожару в деревне Леженки Орловского района был присвоен повышенный номер сложности. Причиной полного выгорания частного жилого дома в МЧС считают конструктивные особенности постройки.
На улицу Цыганскую пришлось вызвать дополнительную технику и караулы, так как в условиях плотной застройки частного сектора пожар может распространиться на все окрестные дома.
Возведены эти дома по так называемой "цыганской" технологии: щиты из доски-горбыля, между ними - опилки и строительный мусор, из капитальных конструкций одна лишь печь. Немудрено, что в случае пожара нет никаких шансов спасти такой дом.
Судя по рассказам очевидцев, это ЧП исключением не было.
К моменту прибытия пожарных кровля уже обрушилась внутрь дома, и спасать огнеборцам пришлось уже соседние постройки.
Причину пожара предстоит установить дознавателям и экспертам МЧС. С учетом свойств сгоревшего дома это могла быть и неисправность печи, и замыкание проводки, и неосторожность с огнем. И хотя с пожарной безопасностью в поселке оказалось не все в порядке, зато взаимовыручка была на высоте. Погорельцам принялись помогать десятки соседей.
Максим Болвинов, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытии к месту вызова было установлено, что объектом пожара является одноэтажный жилой дом, горевший открытым пламенем по всей площади, создавалась угроза распространения огня на рядом стоящие жилые дома».
За минувшие сутки пожарные и спасатели региона девять раз выезжали на ликвидацию возгораний.