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В Леженках из-за пожара без крова осталась целая семья

Пожару в деревне Леженки Орловского района был присвоен повышенный номер сложности. Причиной полного выгорания частного жилого дома в МЧС считают конструктивные особенности постройки.

На улицу Цыганскую пришлось вызвать дополнительную технику и караулы, так как в условиях плотной застройки частного сектора пожар может распространиться на все окрестные дома.

Возведены эти дома по так называемой "цыганской" технологии: щиты из доски-горбыля, между ними - опилки и строительный мусор, из капитальных конструкций одна лишь печь. Немудрено, что в случае пожара нет никаких шансов спасти такой дом.
Судя по рассказам очевидцев, это ЧП исключением не было.

К моменту прибытия пожарных кровля уже обрушилась внутрь дома, и спасать огнеборцам пришлось уже соседние постройки.
Максим Болвинов, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытии к месту вызова было установлено, что объектом пожара является одноэтажный жилой дом, горевший открытым пламенем по всей площади, создавалась угроза распространения огня на рядом стоящие жилые дома».
Причину пожара предстоит установить дознавателям и экспертам МЧС. С учетом свойств сгоревшего дома это могла быть и неисправность печи, и замыкание проводки, и неосторожность с огнем. И хотя с пожарной безопасностью в поселке оказалось не все в порядке, зато взаимовыручка была на высоте. Погорельцам принялись помогать десятки соседей.

За минувшие сутки пожарные и спасатели региона девять раз выезжали на ликвидацию возгораний.




Иван Суверин
24 января 2019 года

 


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