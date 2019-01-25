Новости версия для печати И снова в Орле текут крыши Дому № 119 по улице Васильевской 44 года. И уже не первый год и во время оттепели, и в период дождей жители старой пятиэтажки терпят водное бедствие. Причем не только на последнем этаже. В этот раз вода добралась до третьего.



В каком подъезде дома № 119 по улице Васильевской течет крыша, можно догадаться, не заходя в здание. Окна и стены буквально облеплены гигантскими сосульками и наледью, в подъезде мокрые стены до третьего этажа. Что творится в квартирах жильцов верхних этажей, не трудно представить.

Инна Гарбузняк, жительница дома № 119 ул. Васильевская. «Из одной квартиры жители даже съехали, потому что у них уже проводку замыкает. В другой квартире течет так, что с люстры капает». 83-летней Ираиде Петровой выехать не куда. Вот и приходится пенсионерке день и ночь держать оборону против воды. На полу вместо ковров - пленка. А тазы, ведра и тряпки - вместе с таблетками - всегда наготове.

Ираида Петрова, жительница дома № 119 по ул. Васильевской: «Утром встали - ковровая дорожка мокрая, позвонили в управляющую компанию, там сказали, что меры будут приняты. Пришли, сбили сосульки - огромные были, скинули снег с крыши, а вода как текла, так и течет». Пенсионерка, как и ее соседи, уже неоднократно обращалась в управляющую компанию - и в частном порядке, и с коллективным посланием. Ответ один. Его же по телефону директор ЖЭУ № 2 озвучил и нам, от съемок на телекамеру категорически отказался.

Николай Соломатин, директор ЖЭУ № 2 по телефону: «Управляющей компанией ООО «ЖЭУ № 2» производилась уборка снега с кровли и очищение от наледи и сосулек. При благоприятных условиях управляющая компания будет заниматься ремонтом кровли над данными квартирами». Между тем крыша течет уже не первый год, и не только во время оттепели.

Инна Гарбузняк, жительница дома №1 19 ул. Васильевская. «Если очень сильный дождь, то не то что капает - льет. Тазы даже не спасают. Два года назад у меня на кухне была протечка, и соседи позвонили мне на работу, что я их заливаю». По словам директора ЖЭУ № 2, ущерб от повреждений компания должна возместить владельцам жилья. Главное - написать заявление в управляющую компанию.

Николай Соломатин, директор ЖЭУ № 2 по телефону:«Обходим данные квартиры, составляем акты по залитию квартир с кровли, дальше будем с собственниками помещений разговаривать о ремонте или о компенсации». Жильцы не верят, говорят: опять только слова.

Инна Гарбузняк, жительница дома №119 ул. Васильевская: «Никогда никому ничего не оплатил. Ремонт не делали. Сказали, что в прошлом году нам крышу залатали, но результата нет». Одна надежда на капитальный ремонт крыши. По графику он намечен на 2020 год. Вот только дождется ли его в таких условиях 83-летняя пенсионерка?









Татьяна Тимохина

24 января 2019 года







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