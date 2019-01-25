Новости версия для печати Новая жизнь Покровского района В Покровском районе Орловской области открыли отремонтированный Дом культуры, привели в порядок школу, обновили оборудование и обзавелись новыми кадрами в местной ЦРБ.



Центральный Дом культуры в Покровском районе - ветеран. Ему уже больше 60 лет, но несмотря на столь солидный возраст, в его жизни это первый капитальный ремонт. На омоложение из бюджетов всех уровней было затрачено 7,5 млн рублей. Дом культуры получил новый фасад, заменили кровлю, отремонтировали танцевальный зал и рабочие помещения. Появилась даже собственная бильярдная. Но самым главным приобретением здесь считают современный кинозал.



Кинозал прошел полную модернизацию. Цифровое оборудование, современный киноэкран и акустическая система, удобные кресла. Честь перерезать красную ленточку доверили главе региона Андрею Клычкову. Торжественное открытие получилось ярким и не менее запоминающимся, чем первый киносеанс.



Первый сеанс в новом кинотеатре фактически состоялся 13 декабря. Тогда в прокате была всего одна картина, но в формате 3D, на зрителей это произвело неизгладимое впечатление.



Новый кинотеатр сразу стал одним из самых популярных мест культурного отдыха жителей района. Только за первый месяц работы кинотеатр посетили почти тысяча человек.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы увидели абсолютно новое здание, абсолютно новую инфраструктуру. Самое главное - созданы условия, начиная с самых маленьких детишек, которые получили театральную студию, музыкальную студию. Для старшего поколения есть зал для бильярда, и прекрасный кинозал, который позволяет создавать в районах то, что традиционно считалось возможным только для областных центров или даже для столицы». Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Только за последние 2 года мы отремонтировали уже 30 прекрасных Домов культуры. И в дальнейшем эта программа будет и дальше работать. Спасибо правительству за поддержку. Я убежден, что вопрос комфортного проживания жителей, конечно, решается в нашем регионе, и довольно успешно». Покровской средней школе тоже есть чем гордиться. К новому учебному году здесь тоже сделали ремонт. Заменили электропроводку, полы и двери в учебных кабинетах и санузлах. Общая сумма вложений составила более 5 млн рублей.

Елена Пудовкина, учитель начальных классов Покровской средней общеобразовательной школы: «У нас состоялся большой ремонт. Отремонтированы классы, фойе. Ремонт очень хороший». Привести в порядок мечтают здесь и одно из самых проблемных мест школы - спортивный зал. Глава региона пообещал рассмотреть вопрос, не откладывая в долгий ящик.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Посмотрим в течение года. Я не буду многого обещать, но посмотрим в рамках средств, которые распределили по районам. Нужно, чтобы смета была готова». Но если обновление спортзала это только планы, то открытие памятной доски полному кавалеру Ордена Славы Ивану Максимовичу Черкасову - свершившийся факт. Теперь она навечно будет находиться на стене школы, и каждый ученик, приходя на уроки, может отдать дань памяти герою.



Покровская ЦРБ тоже ключевое место для жителей района. За последние несколько лет больница не только улучшила свои технические возможности, но и пополнилась молодыми кадрами. Юлия Жук одна из них.

Юлия Жук, врач-терапевт Покровской ЦРБ: «Я пришла в декабре прошлого года. Встретили очень хорошо. Коллектив дружный. Дали жилье, подъемные - как молодому специалисту». И таким вниманием здесь может похвастаться каждый, кто после обучения пришел работать в ЦРБ. У каждого есть свой наставник. На встрече с молодыми кадрами глава региона говорил о перспективах такой формы взаимодействия. А вот о доступности первичной медицинской помощи и профилактике заболеваний речь шла с уже более опытными специалистами.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас уже на 2019 год будут стоять задачи разработать маршруты для ФАПов, машин скорой помощи. Плюс - диспансеризация, обследование на ранних стадиях». В прошлом году Покровская ЦРБ получила две новые укомплектованные машины скорой помощи. Но удаленность от райцентра некоторых населенных пунктов составляет около 40 километров. Передвижные ФАПы могли бы во многом решить проблему доступности квалифицированной медпомощи для населения. Этот вопрос в 2019 году будет также в списке приоритетов.









Оксана Гранн

24 января 2019 года







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