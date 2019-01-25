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В Орле жители домов и управляющие компании пытаются научиться взаимопониманию

Новый метод работы с управляющими компаниями было решено опробовать еще неделю назад. Его суть не в штрафах за плохую или несвоевременную уборку, а в умении договариваться. Чиновники убедили УК в необходимости составлять планы-графики очистки территорий, ставя при этом жителей домов в известность. И вот сегодня «Губернаторский контроль» посмотрел, как это работает.

Сейчас управляющие компании все силы бросают на внутридворовые проезды и тротуары. Последние, кстати, напрямую зависят от работоспособности дворников.

Светлана Шураева отвечает за чистоту тротуаров по улице Матросова, 56
Светлана Шураева, дворник:«Очень тяжело, конечно, снега много. Но что делать? Надо порядок наводить. Но жильцы очень довольны».
А вот чем недовольны жители этого дома, так это водой - из горячего крана течет прохладная, и тут с управляющей компанией общий язык не найден. На это жители и пожаловались «ревизорам» в лице «Губернаторского контроля», который к ним нежданно нагрянул. Теперь проблему поставили на «карандаш». Зато в плане своевременности уборки от снежных завалов вопросов нет. Судя по еще незаметенным следам спецтехники, очищена была дорога буквально за час до приезда комиссии. Правда, снег - расчистили, лед - оставили.

Кстати, и от жителей тоже зависит, насколько хорошо будет убрана территория, ведь даже после объявлений о предстоящей расчистке двора многие не убирают свой автотранспорт. В результате образуются снежные завалы. Есть подобные и во дворе дома № 7 по улице Картукова. И не только там - это беда всего города. Стопроцентного взаимопонимания с автомобилистами пока не найдено.

А вот новый метод работы с УК, похоже, дает первые результаты. Его суть – не «кнут», а «пряник». Если в трех словах, то - встречаться, разговаривать и убеждать.
Сергей Латынин, начальник областного управления ЖКХ, ТЭК, и энергосбережения: «Данный метод мы передали на вооружение администрации города Орла. Они уже с понедельника проводят эту работу. Составляют с управляющими компаниями планы-графики. Мы теперь не направляем Жилинспекцию, для того чтобы составляли штрафы сразу. Работа идет планомерно. Дворы убираются, как мы увидели. Побывали в четырех дворах - все убраны. Жители подтвердили».
Пока этот договорной метод опробовали на нескольких управляющих компаниях, в планах - подключить все остальные. Принесет ли это результат, и станут ли дворы более проходимыми, покажет очередной снегопад.




Анна Вайсергисер
24 января 2019 года

 


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