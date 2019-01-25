Новости версия для печати Сегодня орловская актриса Светлана Мартюшева отмечает сразу две большие даты - свой юбилей и 25 лет служения театру А служит актриса в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева. Широкая палитра образов, обаяние, горячая любовь к профессии сделали ее неотъемлемой частью труппы и подарили заслуженную любовь зрителей.



Для того чтобы облачиться в платье Королевы из спектакля «Европа подождет», Светлане Мартюшевой должны помочь несколько человек.

Светлана Мартюшева, артистка ОГАТ им. И.С.Тургенева: «Так тяжело было быть королевами - у них были такие каркасы, которые надевались под платье, которые весят шесть килограммов, но это ни в коей мере не мешает мне любить эту роль. Даже если мы худеем на спектакле, то это все пустяки, потому что есть образ любимый и очень дорогой». На гримерном столике - фотографии любимых преподавателей из Саратовского театрального училища и Орла. Еще в юности никакой другой профессии для себя Светлана не мыслила и хотела стать только артисткой.

Светлана Мартюшева, артистка ОГАТ им. И.С.Тургенева: «Здесь моя была первая роль, я играла принцессу в спектакле «Принцесса и Свинопас». Это была такая музыкальная сказка, поставленная артистом нашего театра Анатолием Николаевичем Макаровым. Это был мой дебют на Новый год. Я играла такую взбалмошную, веселую принцессу». От принцессы до королевы - почти 20 лет. И каждая роль радость, поиск, испытание и личный экзамен. А еще - постоянные сомнения: что ты из себя представляешь, чего достиг в профессии. Несмотря на главные роли и занятость в основном репертуаре театра, Светлана предпочитает относиться к себе скорее критично.

Светлана Мартюшева, артистка ОГАТ им. И.С.Тургенева: «Сейчас я уже 25 лет в профессии, и мне только кажется, что я кое-что начинаю понимать. Это всегда такая обманчивая и зыбкая история: кажется, что ты что-то умеешь, ан нет, каждый раз как в первый раз». Сыграно более 70 ролей за четверть века, и всех героинь Светланы объединяет любовь - сильная, искренняя, жертвенная до отречения. Это горький образ обманутой жены в «Первой любви», заботливой мамы в «Прощание в июне», хозяйки большого дома в «Восьми любящих женщинах». Но есть роли, которые остаются в сердце навсегда.

Светлана Мартюшева, артистка ОГАТ им. И.С.Тургенева: «Это Ольга из «Трех сестер». Мы как-то не очень долго работали этот спектакль, к сожалению. Но это была какая-то упоительная история. Во-первых, Чехов, мы все давно об этом мечтали, во-вторых, мне кажется, мы стали немножко лучше после этого спектакля - он как-то кристаллизует, что ли, или очищает. В общем, мы стали красивее и добрее». Театр это ее первый и главный дом, полный и радости, и разочарования. В нем сосредоточено и ему отдано все. На высокой ноте, без фальши и пафоса, просто как любимой, единственной работе - одной на всю жизнь.

Светлана Мартюшева, артистка ОГАТ им. И.С.Тургенева: «Всегда будет нужен честный, искренний, добрый, светлый театр. И спектакли нужны такие. Где, как ни в театре, человек должен услышать эту добрую, светлую ноту». В прошлом году в жизни Светланы Мартюшевой появилась еще одна маленькая театральная история. Она стала руководителем детской студии. И главное для нее в работе с ребятами - ничего не нарушить, не сломать, научить общаться, выражать свои мысли и помочь раскрыться.

Светлана Мартюшева, артистка ОГАТ им. И.С.Тургенева: «Они все такие разные и такие прекрасные, что я у них учусь многому. Иногда наше серьезное отношение к жизни на их фоне выглядит очень смешно, потому что они вдруг подсказывают выход из каких-то сложных ситуаций». Свой юбилей Светлана сегодня считает только этапом в жизни, надеясь на то, что впереди еще много важного и интересного, и от всего сердца благодарит зрителей, которые всегда дают надежду и поддержку. В эту субботу она снова выйдет на сцену в одном из своих любимых спектаклей «Восемь любящих женщин» (12+).









Эва Стасюлевич

24 января 2019 года







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