Новости версия для печати Орловцы, пережившие блокаду Ленинграда, получили памятные знаки 27 января в нашей стране отмечается День снятия блокады Ленинграда. 75 лет назад северная столица была полностью освобождена. Тогда в городе прогремел торжественный салют в честь советских войск, прорвавших осадное кольцо. И в преддверии этой даты орловские ветераны получили памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».



Они практически поминутно помнят все без малого 900 дней голода, холода и страха и со слезами на глазах каждый год встречают 27 января.



В мероприятии, посвященном Дню снятия блокады Ленинграда, участвовали Вячеслав Сергеев, Евгений Смирнов, Фрида Попова и Валентина Федотова, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», Абрам Миркин, награжденный медалью «За оборону Ленинграда».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы, отмечая этот юбилей, чествуем и жителей, и освободителей Ленинграда - тех людей, кто смог победить врага, и в течение этих 900 дней проявили просто невероятное мужество и отвагу, и пережили тяготы, которые каждому из нас сегодня тяжело понять». Глава региона передал блокадникам поздравления и слова благодарности от временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и вручил им памятные знаки.



Сегодня в нашем регионе проживают 34 участника тех событий. В отношении них действуют меры материальной и социальной поддержки в рамках регионального законодательства, сообщает информационный портал Орловской области.





Надежда Невматулина

24 января 2019 года







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